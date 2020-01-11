В Москве снова ожидаются температурные рекорды

На следующей неделе с 13 по 19 января температура воздуха в Москве приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«В начале недели ожидается от +2 до +4 градусов в Москве и от -1 до + 4 по области», - рассказал он «Звезде».

Он отметил, что такие показатели являются околорекордными, так как 13 и 14 января в 2005 году в Москве столбики термометров достигли 3,7 градусов, не исключается, что этот рекорд может быть побит.

Помимо этого ожидается облачная с прояснениями погода, однако временами в столице пройдут небольшие осадки.

При этом Киктев уточнил, что положительные температурные аномалии преобладают на всей России территории.