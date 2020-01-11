Юта дала концерт на бывшей авиабазе США в Сирии
Певица выступила перед российскими солдатами и офицерами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Сирии на занятой нашими военнослужащими бывшей авиабазе США в Метрасе устроили концерт. Перед солдатами и офицерами выступила популярная певица Юта.
Военнослужащие заняли места перед сценой задолго до выступления. Посреди песков сирийской пустыни праздники - большая редость.
Юта спела свои хиты и военные песни разных лет. Певица призналась, что она очень гордится тем, что стала первой артисткой, которой удалось выступить на этой авиабазе.