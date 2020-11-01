Озвучены сценарии распространения коронавируса после новогодних праздников

Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два возможных сценария развития эпидемии COVID-19 после новогодних праздников. Он отметил, что темп роста заболеваемости будет зависеть от самих россиян.

Распространение коронавируса можно будет остановить, если россияне будут соблюдать противоэпидемические меры во время каникул. Если же жители России «пойдут в разгул» и пренебрегут соблюдением правил безопасности, что стоит ожидать всплеска заболеваемости, сообщил доктор медицинских наук изданию URA.RU.

Также Альтштейн отметил, что во время новогодних каникул введение дополнительных ограничений не требуется.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в мире было зарегистрировано рекордно большое число новых заражений коронавирусной инфекцией. Согласно данным ВОЗ, COVID-19 был обнаружен еще у 535 928 человек.