Онищенко предложил бесплатно раздавать маски пенсионерам

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко в интервью «Звезде» заявил, что россияне должны более серьезно относиться к принимаемым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса, поскольку от их действий зависит, когда пандемия пойдет на спад.

Бывший главный санитарный врач страны акцентировал, что сейчас, при введении обязательного масочного режима, государству необходимо обеспечить ими пенсионеров, которые оказались в зоне риска.

Если мы говорим об одноразовых масках, их же надо менять каждые 2 часа. И вот, если кто-то это посчитает, то нам просто может не хватить одноразовых масок, поэтому, требуя, мы должны обеспечить», - сказал Онищенко.

Кроме того, депутат высказался и о действиях туристических организаций.

«Первой открыли Турцию. Я тогда сразу сказал, что поторопились. Но даже когда ее открыли, я сказал, не надо туда ехать отдыхать, потому что доверия к турецкому здравоохранению у меня нет. А наши тур фирмы пошли на поводу у своих, по сути, реальных хозяев», - акцентировал парламентарий.

Также Онищенко в ходе интервью подчеркнул, что к своему здоровью необходимо относиться более ответственно и работать над тем, чтобы ускорить окончание пандемии.

«Надо работать. Сегодня Китай, где все началось, где живет 1,5 миллиарда людей имеет 85 тысяч зараженных. Им негде испытать свою вакцину, потому что больных нет. А мы ждем, когда будем снова сидеть дома», - сказал депутат.

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