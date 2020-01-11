В школах изменят систему отметок в аттестатах
Учебные заведения получат возможность делать отметку «зачет-незачет» по музыке, рисованию и физкультуре.
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, какие отметки появятся в школьных аттестатах. Новые правила выдачи документа готовит сейчас Министерство.
Среди прочего, школы получат возможность делать отметку «зачет-незачет» по музыке, рисованию и физкультуре. Как отметила Васильева, ставить ребенку тройку только из-за отсутствия музыкального слуха - неверно.
Еще одно нововведение: слово «ветеран» могут начать писать с заглавной буквы. Закрепить это правило законодательно в отношении ветеранов Великой Отечественной войны предложил один из школьников на встрече с министром в Твери.
По словам Ольги Васильевой, она с удовольствием поддержит эту идею.