В школах изменят систему отметок в аттестатах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, какие отметки появятся в школьных аттестатах. Новые правила выдачи документа готовит сейчас Министерство.

Среди прочего, школы получат возможность делать отметку «зачет-незачет» по музыке, рисованию и физкультуре. Как отметила Васильева, ставить ребенку тройку только из-за отсутствия музыкального слуха - неверно.

Еще одно нововведение: слово «ветеран» могут начать писать с заглавной буквы. Закрепить это правило законодательно в отношении ветеранов Великой Отечественной войны предложил один из школьников на встрече с министром в Твери.

По словам Ольги Васильевой, она с удовольствием поддержит эту идею.