Якутия заказала дополнительно 40 тысяч вакцин против кори

Власти Якутии для вакцинации населения против кори дополнительно заказали 40 тысяч инъекций.

«Необходимо начать вакцинацию в районах: активная миграция населения во время новогодних праздников может спровоцировать вспышки кори за пределами Якутска», - говорится на официальном портале главы и правительства Якутии.

Сообщается, что на данный момент в республике начался спад по количеству заболевших опасной инфекцией - выздоровели 68 человек. Однако еще 71 пациент, среди которых 21 ребенок, переносят болезнь.

«Все случаи заболевания были средней тяжести», - заявила министр здравоохранения региона Елена Борисова.

По словам руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Маргариты Игнатьевой, с 30 декабря по 10 января от кори было привито 2743 человека, из них 350 детей.

В заявлении отмечается, что к февралю 2020 года, вероятно, процесс заболеваемости населения будет остановлен. Ответственным службам было поручено решить вопрос о повторной вакцинации населения.

Вспышка смертельно опасного вируса была зафиксирована в декабре 2019 года, когда моментально заразились десятки жителей Якутии, а также Тюменской и Оренбургской областей.