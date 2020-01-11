Директор МАУ заявил, что он не сомневался в непричастности компании к крушению лайнера в Иране

Директор «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне заявил, что он не сомневался в непричастности авиакомпании к крушению лайнера в Иране.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы», - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что при крушении погибли «наши лучшие ребята и девушки».

В субботу Вооруженные силы Ирана заявили, что воздушное судно «Международных авиалиний Украины» было сбито случайно, причиной трагедии стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за вражеский.

В среду утром лайнер, летевший в Киев, потерпел крушение в скором времени после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, из них 167 пассажиров - граждане Канады, Ирана, Украины, Афганистана, Германии и Швеции.