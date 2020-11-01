В стране и мире Армения обвинила Баку в авиаударах по Мартакерту в Карабахе Светлана Головина В то же время, министерство обороны Азербайджана заявило, что сторона противника подвергла артиллерийскому обстрелу город Тертер. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Единый армянский информационный центр при правительстве Армении сообщил, что ВВС Азербайджана нанесли авиаудары по городу Мартакерт и нескольким соседним населенным пунктам непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. «В результате бомбардировки есть множество разрушений. Ночью обстреливались села верхнего пригорода Аскерана. Противник открыл огонь из установок «Град» и «Смерч» по селам Аветараноц и Сзнек», - говорится в заявлении организации в Facebook. По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время, министерство обороны Азербайджана заявило, что ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер. «1 ноября с 10.00 ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и села Гапанлы, Эскипара, Сахлаабад этого района, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района», - говорится в заявлении ведомства в Сети. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой начать консультации по вопросу содействия республике в обеспечении безопасности. Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика