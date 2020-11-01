В стране и мире Автомобиль наехал на людей в Краснодарском крае: пять человек погибли Валентина Пескова В Гулькевичском районе 27-летний водитель выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. © Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю Серьезное ДТП произошло в Краснодарском крае. Как сообщили в региональном представительстве МВД РФ, трагедия случилась около 5 часов утра на 26 километре автодорог Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское. © ГУ МВД по Краснодарскому краю Водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметил стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Для того, чтобы избежать столкновения, 27-летний мужчина выехал на встречную полосу, где совершил наезд на 8 человек. «В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», - говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика