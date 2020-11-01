Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автомобиль наехал на людей в Краснодарском крае: пять человек погибли

Валентина Пескова
10:32 01.11.2020
В Гулькевичском районе 27-летний водитель выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек.
Автомобиль наехал на людей в Краснодарском крае: пять человек погибли
© Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Серьезное ДТП произошло в Краснодарском крае. Как сообщили в региональном представительстве МВД РФ, трагедия случилась около 5 часов утра на 26 километре автодорог Гулькевичи-Отрадо-Кубанское-Отрадо-Ольгинское.

© ГУ МВД по Краснодарскому краю

Водитель автомобиля LADA Priora, двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметил стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099. Для того, чтобы избежать столкновения, 27-летний мужчина выехал на встречную полосу, где совершил наезд на 8 человек.

«В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», - говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:11 В стране и мире
Собянин: резервные госпитали под COVID-19 будут работать до окончания пандемии
08:13 Спорт
Боксер Усик заявил о намерении стать абсолютным чемпионом мира
06:16 В стране и мире
Число жертв при землетрясении в Турции достигло 42
04:33 Спорт
Россиянина Квята заменят на японца в «Формуле-1»
02:47 В стране и мире
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз
Популярное
Популярное
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.