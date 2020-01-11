Зеленский заявил, что Украина ждет от Ирана полного признания вины по сбитому самолету

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Ирана официальных извинений, полного признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций за сбитый украинский Boeing 737-800.

«Настаиваем на полном признании вины. Мы ждем от Ирана заверений к готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

В субботу Вооруженные силы Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: лайнер пролетал недалеко от военного объекта страны и был принят за вражеский.

Самолет, следовавший в Киев, потерпел крушение в скором времени после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, из них 167 пассажиров - граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады, Германии и Швеции.