«Военные не давали информацию»: политолог предположила, с чем связано признание Ирана по Boeing

Политолог и востоковед Карине Геворгян в комментарии «Звезде» рассказала, что Иран не сразу признал свою вину в крушении украинского самолета, так как военные не предоставили информацию о деталях произошедшего.

«Я думаю, что это связано с тем, что военные не давали информацию, ведь это же очень серьезная подстава политического руководства», - сказала Геворгян.

По ее мнению, те, кто был причастен к запуску ракет, изначально пытались избежать немедленного отчета начальству.

Незадолго до этого в Совете Федерации заявили, что признание вины Ираном должно поставить точку в этой трагедии.



Признание Ирана о том, что причиной крушения украинского самолета был запуск ракеты, стало известно накануне. Глава МИД Джавад Зариф и президент республики Хасан Роухани заявили, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.