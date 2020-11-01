Спецвыплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца года

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, спецвыплаты медикам за работу с COVID-19 за нормативную смену будут выдаваться с 1 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года. Документ был опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Выплаты будут осуществляться Фондом социального страхования.

«В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций производить ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную смену» - сообщается в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти страны рассматривают вопрос о новых выплатах врачам за борьбу с коронавирусной инфекцией – с учетом отработанного времени.