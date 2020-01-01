В МВД раскрыли подробности аварии с пассажирским автобусом в Прикамье

Авария с рейсовым автобусом в Пермском крае произошла из-за того, что его водитель не справился с управлением. Об этом «Звезде» рассказали в ГУ МВД по региону.

«Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, после чего задел автомобиль и съехал в кювет. В автобусе находились пассажиры. Никто из них не пострадал», - сообщили в ведомстве.

Пассажирский автобус, который ехал из Перми в Чайковский, попал в аварию на трассе М7 Волга 31 декабря.