Держа руку на пульсе: как фитнес-браслет помогает выявить COVID-19

Простой фитнес-браслет может оказаться достаточно полезен для обнаружения коронавирусной инфекции у своего владельца. К соответствующим выводам пришли ученые из Соединенных Штатов в ходе проведенных исследований.

Как обнаружили специалисты, гаджет может фиксировать определенные патологии в уровне активности человека или же отклонения в частоте его пульса в спокойном состоянии, которые указывают на заражение COVID-19.

Перечень симптомов был составлен учеными с опорой на показатели лиц с положительным результатом теста на коронавирус. Данные научного исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Американские специалисты подчеркнули, что данные фитнес-браслета в совокупности с жалобами пациентов могут поспособствовать диагностированию заболевания.

Ранее российские разработчики создали алгоритм, способный по звуку кашля определить, болен ли человек COVID-19. В настоящее время технология проходит проверку Росздравнадзора.