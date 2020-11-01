В Великобритании введут общенациональный карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране общенационального карантина – с 5 ноября по 2 декабря. По его словам, правительство таким образом пытается остановить распространение второй волны коронавируса.

«Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей» - цитирует слова премьер-министра агентство ТАСС.

По всей стране будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы и магазины – за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Также будет введен запрет на встречи людей, проживающих отдельно. Британцам рекомендовали не совершать поездок без крайней необходимости.

Ранее Джонсон рассказал о последствиях заболевания коронавирусной инфекцией. По словам премьер-министра, после болезни у него появились проблемы со зрением.