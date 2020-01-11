Меган Маркл осталась в Канаде с сыном и не планирует возвращаться в Великобританию

Супруга принца Гарри Меган Маркл, после сенсационного заявления пары о том, что они намерены отказаться от королевских привилегий, вылетела из Лондона обратно в Канаду, где оставался с няней 8-месячный сын Гарри и Меган, принц Арчи.

До этого герцог и герцогиня Сассекские провели шесть недель в Канаде, которые стали для них рождественскими каникулами. Пара оставалась в Ванкувере у лучшей подруги Меган Джессики Малруни, которая является также и няней для их сына.

В ближайшем будущем Меган планирует проводить время в Канаде. Как пишет Daily Mail, принц Гарри не покинет ее надолго. На следующей неделе он должен принять участие в одном из мероприятий в Великобритании, после чего, вероятно, отправится в Канаду к жене и сыну.

Как стало известно на этой неделе, внук Елизаветы II и его супруга хотят жить поровну в Великобритании и Северной Америке и стать независимыми от монаршего дома. По мнению пары, это позволит им сосредоточиться на воспитании сына Арчи и запуске благотворительной организации.