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Вандалы сожгли гигантскую фигуру мыши на главной площади Владивостока

Роман Захаров
10:35 01.01.2020
Стоимость уничтоженного символа Нового года превышает 670 тысяч рублей.
Вандалы сожгли гигантскую фигуру мыши на главной площади Владивостока
© Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади города. Стоимость объекта составляет 677 тысяч рублей. Фотографии с места происшествия опубликовал ресурс PrimaMedia.

В декабре эта фигура была повреждена местным жителем, который устроил дрифт на автомобиле и не справился с управлением. Позже мужчина был задержан, а мышь было решено оставить на месте, пока идет разбирательство.

«Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», - приводит РИА Новости сообщение представителя городской администрации.

В настоящий момент останки сожженного символа продолжают лежать на месте массовых гуляний. По словам представителя мэрии Владивостока, подрядчик решает, что делать с пострадавшей фигурой мыши дальше.

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