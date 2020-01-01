Вандалы сожгли гигантскую фигуру мыши на главной площади Владивостока

Во Владивостоке неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади города. Стоимость объекта составляет 677 тысяч рублей. Фотографии с места происшествия опубликовал ресурс PrimaMedia.

В декабре эта фигура была повреждена местным жителем, который устроил дрифт на автомобиле и не справился с управлением. Позже мужчина был задержан, а мышь было решено оставить на месте, пока идет разбирательство.

«Мышь (фигура символа 2020 года) в собственности у подрядчика. Убирать ее он не стал, пока идет разбирательство. Ночью вандалы ее подожгли», - приводит РИА Новости сообщение представителя городской администрации.

В настоящий момент останки сожженного символа продолжают лежать на месте массовых гуляний. По словам представителя мэрии Владивостока, подрядчик решает, что делать с пострадавшей фигурой мыши дальше.