Трамп считает, что при Байдене приток беженцев увеличится в 7 раз





Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания Джозефа Байдена на должность лидера страны, поток беженцев из охваченных терроризмом стран увеличится на 700%.

«Байден обещает увеличить число беженцев на 700%. Это сделка между Байденом и сумасшедшим Берни (Сандерсом - прим. ред.). В их манифесте - толстом документе - упоминаются ужасные вещи» - заявил Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.

По словам Трампа, его соперник намерен пустить в США беженцев из «самых опасных очагов насильственного терроризма» - Сирии, Сомали и Йемена.

Также президент сообщил, что для обеспечения национальной безопасности он распорядился приостановить въезд беженцев в США. Такое решение американский лидер принял после терактов во Франции.

Ранее Трамп также высказывался о будущем США в случае победы Байдена - по его мнению, страна лишится электричества и отопления.