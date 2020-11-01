Трамп считает, что при Байдене приток беженцев увеличится в 7 раз
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в случае избрания Джозефа Байдена на должность лидера страны, поток беженцев из охваченных терроризмом стран увеличится на 700%.
«Байден обещает увеличить число беженцев на 700%. Это сделка между Байденом и сумасшедшим Берни (Сандерсом - прим. ред.). В их манифесте - толстом документе - упоминаются ужасные вещи» - заявил Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания.
По словам Трампа, его соперник намерен пустить в США беженцев из «самых опасных очагов насильственного терроризма» - Сирии, Сомали и Йемена.
Также президент сообщил, что для обеспечения национальной безопасности он распорядился приостановить въезд беженцев в США. Такое решение американский лидер принял после терактов во Франции.
Ранее Трамп также высказывался о будущем США в случае победы Байдена - по его мнению, страна лишится электричества и отопления.