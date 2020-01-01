В Прикамье пассажирский автобус столкнулся с трактором и вылетел в кювет
В аварии пострадало сразу несколько автомобилей.
© Видео: ЧП ДТП Пермь, ВКонтакте © Фото: chp_59 instagram
Пассажирский автобус перевернулся и вылетел в кювет под Пермью. Причиной ДТП стало столкновении с чистившим дорогу трактором.
Инцидент произошел 31 декабря на трассе М7 Волга, на участке автодороги Очер-Нытва.
«Дороги чистил трактор, автобус с ним столкнулся и опрокинулся. Никто не пострадал», - рассказали «Звезде» в УГИБДД по Пермскому краю.
Судя по опубликованной в социальных сетях видеозаписи, повреждения получили еще несколько автомобилей. На место выехали экстренные службы региона.
Днем ранее в Югре автобус с вахтовиками столкнулся с попутным грузовиком. В результате аварии пострадали водитель и десять пассажиров автобуса.