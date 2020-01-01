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Власти Южной Кореи призвали Пхеньян воздержаться от испытаний новых видов вооружений

Ян Брацкий
10:16 01.01.2020
Сеул рассчитывает на скорейшую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая приведет к реальному прогрессу в двусторонних отношениях.
Власти Южной Кореи призвали Пхеньян воздержаться от испытаний новых видов вооружений
© Фото: Pixabay

Власти Южной Кореи предостерегли официальный Пхеньян от демонстрации нового стратегического вооружения, о котором ранее упомянул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Глава КНДР заявил, что его страна продолжит разработку стратегического вооружения, так как со стороны США слышна враждебная риторика.

«Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове. Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре», - цитирует РИА Новости заявление представителя министерства объединения Ли Сан Мина.

Речь о встрече лидеров США и КНДР, которая состоялась в июне 2018 года. Тогда стороны договорились о постепенной денуклеаризации Корейского полуострова и дальнейших шагах по недопущению распространения стратегического вооружения.

О необходимости вернуться к подобным разработкам Ким Чен Ын заявил на пятом пленуме ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва, который прошел с 28 по 31 декабря. Помимо вопросов обороны, лидер Северной Кореи говорил о возрождении сельского хозяйства, приведения в порядок экономики страны, развитии образования, науки и технологическом прорыве.

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