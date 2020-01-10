Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
© Фото: МЧС РФ
В Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-8. ЧП произошло в 206 км к северо-востоку от Хатанги в Таймырском муниципальном районе.
На борту судна находились 17 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
Как добавили в МЧС, на место аварийной посадки вылетел спасательный вертолет с медиками на борту.
Причины ЧП пока не уточняются.