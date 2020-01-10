В России появились два новых долларовых миллиардера

В число долларовых миллиардеров на территории России вошли предприниматели Ратмир Тимашев и Андрей Баронов - создатели компании Veeam Software.

После того как американский венчурный фонд Insight Partners заключил с ними соглашение о покупке компании, состояние каждого из бизнесменов превысило миллиард долларов.

«Сумма сделки составила 5 млрд долларов. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года», - пишет Forbes.

Компания Veeam Software занимается разработкой программных продуктов для резервного копирования и хранения данных, их восстановления, защиты и безопасности.