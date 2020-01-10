Президент Абхазии не уйдет в отставку

Первый заместитель руководителя аппарата президента Абхазии заявил, что глава республики Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку.

По его словам президент страны намерен найти выход из ситуации благодаря переговорам с оппозицией, пишет РИА Новости.

Накануне в Сухуме митингующие у здания администрации президента начали акцию протеста, требуя проведения новых выборов, так как не согласны с результатами прошедших в 2019 году.

В свою очередь парламент страны уже проголосовал за отставку президента для нормализации обстановки в стране.