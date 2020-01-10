Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана

Все стороны конфликта вокруг Ирана должны проявлять сдержанность, и прежде всего это касается Соединенных Штатов. Такую точку зрения озвучил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД напомнил, что в свое время США уже «взорвали» Ближний Восток. Теперь же, по его словам, Вашингтон продолжает проводить в регионе «политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа».

Рябков подчеркнул, что в Москве такую линию поведения считают «деструктивной и неприемлемой», пишет РИА Новости.

Тем временем американские конгрессмены проголосовали за ограничение военных полномочий Дональда Трампа по Ирану. Теперь за резолюцию, принятую Палатой представителей, должен проголосовать Сенат.

Законодатели решили ограничить права президента после того, как он без санкции Конгресса отдал приказ ликвидировать иранского генерала Сулеймани. Трамп с решением не согласился и заявил, что любые законы, ограничивающие право главнокомандующего вести войну, должны быть отменены.