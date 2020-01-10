«Работа, я тебя люблю»: последний пост стюардессы упавшего в Иране украинского лайнера

Последний пост украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе под Тегераном, не оставил пользователей без внимания.

«Работа, я тебя люблю», - написала девушка в Instagram.

Фотография была сделана 21 декабря 2019 года, когда девушка находилась в Таиланде.

Под ней пользователи Сети со всего мира начали выражать соболезнования - «Пусть земля Вам будет пухом...хоть вы и не увидите наших сообщений», «Покойся с миром, ангел!», «Ужасно осознавать, что человека уже нет».

Пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта имени Имама Хомейни 8 января. По уточненной информации, на борту было 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.