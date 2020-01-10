Россияне увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое лунное затмение нового года на территории России наступит в ночь с 10 на 11 января в 22.10 по московскому времени.

По информации эксперта Московского планетария, наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, где не будет облачного неба.

«В ночь на субботу произойдет самое значительное полутеневое лунное затмение 2020 года, так как Луна практически полностью зайдет в полутень Земли», - цитирует ТАСС сотрудника.

Уточняется, что процесс лунного затмения начнется в пятницу, 10 января, в 20.08 (мск) и продлится до 00.12 субботы, 11 января. Его пик придется на 22.10.

Отмечается, что лунные затмения происходят в полнолуния, когда Земля оказывается на одной линии с Солнцем и Луной, в результате чего последняя приобретает красный оттенок.