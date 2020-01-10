Белый Дом считает ошибкой принятую конгрессом резолюцию по Ирану

В Белом Доме убеждены, что резолюция об ограничении права Дональда Трампа на использование силы против Ирана, принятая Конгрессом Соединенных Штатов, «подрывает способность противостоять террористической деятельности» со стороны Тегерана.

«Это попытка помешать президенту защитить страну и ее интересы в регионе от сохраняющихся угроз. Такие действия Конгресса полностью ошибочны», - заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Действия Трампа «делают мир безопаснее», он имеет полное право на защиту страны и американцев от террористической деятельности, пишет ТАСС.

В четверг, 9 января, палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение полномочий президента на проведение боевых действий с Ираном.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того как американские военные провели спецоперацию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, из-за чего Иран в качестве возмездия нанес ракетный удар по базам США в Ираке.