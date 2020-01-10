Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Авиасообщение между Симферополем и Ереваном планируется открыть в марте 2020 года, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

На данный момент этот вопрос находится на стадии согласования.

По его словам, рейсы два раза в неделю будет совершать авиакомпания «Икар», которая уже получила соответствующее разрешение и согласования от Росавиации.

«Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю», - цитирует главу комитета РИА Новости.

Он отметил, что открытие нового авиасообщения послужит примером для Китая и Турции, а также других стран и авиакомпаний.