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Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране

Валентина Пескова
05:07 10.01.2020
На кадрах, размещенных в соцсети, виден снижающийся к земле авиалайнер, который постепенно охватывает пламя.
© Видео: Iranian Patriot, Twitter © Фото: Iranian Patriot, Twitter

Новые видеокадры, на которых запечатлен момент падения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в районе аэропорта Тегерана, появились в Twitter-аккаунте одного из иранских пользователей.

На записи, очевидно сделанной из окна движущегося автомобиля, виден летящий в ночном небе авиалайнер, который постепенно охватывает пламя. После происходит столкновение самолета с землей, небо озаряет яркая вспышка света, а далее в результате взрыва появляется столб огня. Официально подлинность видео не подтверждена.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на 8 января. Самолет упал вскоре после взлета из аэропорта иранской столицы. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

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