Определен предельный рост цен на ЖКХ в России в 2020 году

С 1 января 2020 года в силу вступает распоряжение правительства РФ, которое устанавливает максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В частности, документ утверждает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России на 2020 год.

Наибольший рост тарифов с 1 июля запланирован в Чечне – 6,5%, а минимальный - в Ненецком автономном округе (2,4%). Кроме того, максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределе 5-5,4% установлен для Бурятии, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. На территории остальных регионов тарифы вырастут на 3,6-4,9%.