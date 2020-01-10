Разумная мера: политолог о решении конгресса ограничить полномочия Трампа по Ирану

Иран и США продемонстрировали здравомыслие, обменявшись ответными действиями после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом заявил в комментарии «Звезде» директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Иран, организуя месть за Сулеймани, довольно аккуратно нанес удар по двум американским базам, а США предложили сделку, правда, прикрылись возможным введением новых дополнительных санкций против Ирана. Поиграв немного мускулами, Вашингтон показал, что не готов к развертыванию глобального вооруженного конфликта. Тем более, технически. И это дает, что называется, миру шанс. С другой стороны, чтобы предупреждать подобного рода инциденты в дальнейшем, мировое сообщество в лице Совбеза ООН и Генассамблеи ООН, должно принимать соответствующие решения, предупреждая подобное агрессивное поведение со стороны США или той же Великобритании. Последняя с видимым удовольствием сказала, что нанесет любые удары, в том числе ядерные по Ирану. Вот подобного рода агрессию необходимо сдерживать, причем, всем миром», - пояснил эксперт.

Говоря о голосовании в Конгрессе США, где была принята резолюция об ограничении полномочий президента Трампа на проведение боевых действий с Ираном, Мухин отметил, что это - разумная мера.

«Конгрессмены, судя по всему, лучше знают Дональда Трампа, чем люди других стран. Поэтому им виднее. Если они решили ограничить президента США в его полномочиях начинать войну, то я думаю, это разумная мера. Тем более, что мы прекрасно понимаем: в США сейчас глубокий политический кризис, раскол между элитами. И в ходе этого кризиса могут происходить самые неожиданные вещи», - сказал политолог.

Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, после чего Иран в отместку за гибель военного нанес ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска.