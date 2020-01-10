Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Валентина Пескова
03:33 10.01.2020
Резолюцию приняли большинство членов палаты, представляющие Демократическую партию и являющиеся противниками Трампа.
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
© Фото: pixabay.com

Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на проведение боевых действий с Ираном. Резолюцию приняли большинством голосов представителей Демократической партии, которые являются противниками президента США.

Как заявила накануне спикер палаты Нэнси Пелоси, военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не представляет конгрессу необходимой информации. Принятый документ (так называемая «одновременная резолюция») не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту. Однако и в сенате за документ могут не проголосовать достаточное количество представителей, поскольку большинство сенаторов являются республиканцы, которые поддерживают президента-однопартийца.

Конгресс США по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам страны в ведении войны, хотя фактически глава исполнительной власти имеет обширные полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.

Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, после чего Иран в отместку за гибель военного нанес ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.01.2020, 16:00
Путин на церемонии открытия «Турецкого потока» назвал его беспрецедентным проектом
Дата10.01.2020, 01:31
Гаубицы Мста-СМ1 приняты на вооружение в Ельнинской мотострелковой дивизии
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:33 В стране и мире
Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа
02:45 В стране и мире
Иран поприветствовал помощь иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing
02:09 В стране и мире
Видео
Иран отчитался ИКАО о крушении Boeing рядом с Тегераном
01:31 Армия
Видео
Гаубицы Мста-СМ1 приняты на вооружение в Ельнинской мотострелковой дивизии
00:47 В стране и мире
Видео
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Взрыв и разлетающиеся куски обшивки: видео момента крушения украинского Boeing в Иране
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Видео
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США в Ираке
Видео
Reuters узнал версию западной разведки о причине крушения украинского Boeing
Видео
Заслуженный пилот РФ проанализировал крушение лайнера под Тегераном
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.