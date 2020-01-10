Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение полномочий президента Дональда Трампа на проведение боевых действий с Ираном. Резолюцию приняли большинством голосов представителей Демократической партии, которые являются противниками президента США.

Как заявила накануне спикер палаты Нэнси Пелоси, военные действия против Ирана вызывают обеспокоенность, а исполнительная власть не представляет конгрессу необходимой информации. Принятый документ (так называемая «одновременная резолюция») не имеет силы закона и в случае принятия верхней палатой конгресса (сенатом) не будет направлен на подпись президенту. Однако и в сенате за документ могут не проголосовать достаточное количество представителей, поскольку большинство сенаторов являются республиканцы, которые поддерживают президента-однопартийца.

Конгресс США по конституции имеет право разрешать или отказывать президентам страны в ведении войны, хотя фактически глава исполнительной власти имеет обширные полномочия на военные операции за рубежом без предварительного согласия конгресса.

Ранее американские военные провели операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, после чего Иран в отместку за гибель военного нанес ракетный удар по иракским базам, где расквартированы американские войска.