Иран отчитался ИКАО о крушении Boeing рядом с Тегераном

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила официальное уведомление и предварительный отчет от Исламской Республики Иран о крушении cамолета «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 рядом с Тегераном.

Организация не привела дополнительных данных, касающихся катастрофы, но призвала «не прибегать к спекуляциям относительно возможных причин происшествия, пока не будет обеспечена возможность завершить расследование» и не будут подтверждены его официальные результаты.

Напомним, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта в Тегеране утром 8 января. На борту находилось 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.