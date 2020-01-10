Иран поприветствовал помощь иностранных экспертов в расследовании катастрофы Boeing

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Исламская Республика приветствует участие в расследовании крушения украинского самолета представителей тех государств, граждане которых погибли при катастрофе близ Тегерана.

Кроме того, Мусави обратился с просьбой поделиться информацией о происшествии к правительствам других стран, в частности, к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Также стало известно, что официальный представитель МИД Ирана призвал принять участие в расследовании обстоятельств трагедии компанию Boeing, которая должна направить в страну своего представителя.

Напомним, пассажирский лайнер «Украинских авиалиний» потерпел крушение в районе аэропорта в Тегеране утром 8 января. На борту находилось 167 пассажиров - представителей разных государств и девять членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.