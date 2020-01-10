Васильева одобрила идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения Ольга Васильева встретилась со старшеклассниками во время своего визита в Тверскую область. Там один из молодых людей обратился к ней с предложением о том, что слово «ветеран» в русском языке должно писаться с большой буквы.

Учащийся школы №51 заметил, что с каждым годом ветеранов в России становится все меньше, но память о совершенном ими подвиге должна оставаться в сердцах будущих поколений россиян. Для этого, по мнению учащегося, следует на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в сочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с заглавной буквы, поскольку именно так пишется сочетание «Герой России».

Министр к идее отнеслась с одобрением.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание. Нужно просто ему дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна с вами, что ветеран должен писаться с большой буквы», - ответила Васильева.

Встреча прошла в тверском центре образования «Брусилово» - первой школе, открытой в 2020 году в рамках национального проекта «Образование».