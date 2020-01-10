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Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации

Наталья Вальханская
22:07 10.01.2020
Незаконные вооруженные формирования не прекратили обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов.
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Globallookpress

В соответствии с достигнутыми с турецкой стороной договоренностями о введении режима прекращения огня с 14.00 девятого января сирийскими правительственными силами прекращены боевые действия в Идлибской зоне деэскалации.

Несмотря на это, незаконные вооруженные формирования не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил САР и мирных населенных пунктов, провоцируя правительственные войска на ответные действия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Маканси-Эд-Дувайри, Сабикия провинции Алеппо; Кухбания, Сараф, Сафсафа, Чекурджак провинции Латакия; Зайтуна, Захабия, Джарджаназ, Тертиях, Хан-Шейхун Эс-Салихия провинции Идлиб; Кара-Джурн, Хуайз провинции Хама», - заявил генерал-майор.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 18 обстрелов.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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