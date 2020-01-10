Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

Ирина Егорова
23:10 10.01.2020
В Минобороны России сообщили, что заявление представителей 5-го флота ВМС США, которые опубликовали видео, не соответствуют действительности.
© Видео: US5thFleet, Twitter © Фото: US5thFleet, Twitter

В Сети появилось видео «опасного» сближения российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море. Оно было опубликовано в Twitter представителями 5-го флота ВМС США.

Сообщалось, что российское судно якобы приблизилось к эсминцу Farragut на расстоянии 60 метров, при этом проигнорировав сигналы об опасном сближении и якобы изменив курс только в последний момент.

В Минобороны России сообщили, что заявление представителей 5-го флота ВМС США не соответствуют действительности.

Эсминец ВМС США, находящийся слева по курсу, грубейшим образом нарушил международные нормы безопасности мореплавания, совершив маневр на пересечение курса российского военного корабля.

Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем, подчеркнули в Минобороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.01.2020, 08:42
Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана
Дата10.01.2020, 19:24
Шойгу провел переговоры с главой Пентагона
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:10 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море
22:49 В стране и мире
Видео
Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января
22:42 В стране и мире
Видео
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего в Иране самолета
22:32 В стране и мире
Видео
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
22:07 В стране и мире
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море
Видео
Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»
Видео
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.