Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

В Сети появилось видео «опасного» сближения российского корабля с эсминцем USS Farragut в Аравийском море. Оно было опубликовано в Twitter представителями 5-го флота ВМС США.

Сообщалось, что российское судно якобы приблизилось к эсминцу Farragut на расстоянии 60 метров, при этом проигнорировав сигналы об опасном сближении и якобы изменив курс только в последний момент.

В Минобороны России сообщили, что заявление представителей 5-го флота ВМС США не соответствуют действительности.

Эсминец ВМС США, находящийся слева по курсу, грубейшим образом нарушил международные нормы безопасности мореплавания, совершив маневр на пересечение курса российского военного корабля.

Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем, подчеркнули в Минобороны.