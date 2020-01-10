Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января
Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.
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Иран готов объявить предварительную версию причины крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране в субботу, 11 января.
Информацию об этом опубликовало Fars News Agency со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
Самолет компании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек.