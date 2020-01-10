МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего в Иране самолета

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что до момента последней связи пилотов упавшего в Иране самолета с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.

«Мы получили полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами», - добавил Пристайко.

Также он подтвердил информацию о том, что пилоты изменили маршрут движения, развернув лайнер в сторону аэропорта. Однако подчеркнули, что, вероятно, это произошло после того, как самолет начал терпеть крушение.

По словам Пристайко, о причине авиакатастрофы «говорить еще рано». Киев намерен расследовать трагедию на международном уровне, но надеется, что расшифровки черных ящиков самолета будут проведены на Украине.

По словам председателя авиационной организации Ирана Али Абедзаде, черные ящики сильно повреждены, и, чтобы извлечь информацию необходимы специальные программы и оборудование. В случае, если это не удастся сделать иранским экспертам, страна будет просить помощи других стран.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту погибли.