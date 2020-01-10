СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает такие версии причин крушения украинского Boeing в Иране, как попадание ракеты и теракт. Об этом заявил глава ведомства Иван Баков.

Он отметил, что версия о попадании ракеты, выпущенной из ЗРК, вызывает наибольший резонанс, поэтому рассматривается СБУ как приоритетная. Однако, отметил Баков, даже если руководствоваться только инструкцией по эксплуатации зенитно-ракетного комплекса, возникает много вопросов, относительно состоятельности этой версии.

«В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобном», - добавил глава СБУ.

Также тщательно изучается версия теракта.

Иван Баков подчеркнул, что катастрофа такого масштаба - слишком важная тема, чтобы делать поспешные выводы.

Глава МИД Украины на брифинге в пятницу, 10 января, также заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит, ровно как и нет оснований говорить о теракте, как причине крушения Boeing.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на его борту 176 человек погибли.