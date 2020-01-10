Верховный суд Абхазии признал итоги выборов президента незаконными

Суд кассационной инстанции Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.

Верховный суд постановил назначить повторные выборы президента в установленные Конституцией республики сроки. Представители оппозиции, которые находились в зале, поприветствовали решение аплодисментами, сообщает Sputnik Абхазия.

По итогам второго тура выборов президента в Абхазии, которые прошли восьмого сентября, победил Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов. По официальным данным, за Алхаса Квициния отдали свои голоса 46,17% избирателей.

Лидер партии «Амцахара» Алхас Квициниа отказался признать результаты выборов и 11 сентября обратился с иском против ЦИК в Верховный суд. 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

На днях представители оппозиции начали акцию протеста у здания администрации президента, требуя проведения новых выборов. Парламент страны проголосовал за отставку главы государства в целях нормализации обстановки в стране.