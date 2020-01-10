Запрещенный метод: как детей делали инвалидами в роддоме Москвы для плана по естественным родам

Заведующая роддома №27 Марина Сармосян стала фигурантом уголовного дела. Пациенты обвинили роддом в использовании запрещенного метода под названием прием Кристеллера. Это специальный медицинский термин, по-простому «выдавливание ребенка».

Появились данные о четырех произошедших в данном учреждении инцидентах, которые закончились травмами и даже гибелью новорожденных. Во всех случаях процессом родов руководила главврач Марина Сармосян, которая самостоятельно отдавала команды персоналу. Суд арестовал ее. В середине декабря Пресненский суд столицы изменил ей меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест сроком до 6 февраля.

Роддом №27 славился своим низким процентом кесарева сечения - 13% против среднего показателя по Москве в 30%. После возбуждения уголовного дела «образцовость» и успешность данного учреждения стали вызывать сомнения.

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«Звезда» связалась с одной из пострадавших, ребенок которой стал инвалидом, из-за применения в родах метода Кристеллера. А также попросила экспертов рассказать, почему этот способ опасен и запрещен в медицинской практике, к каким последствиям может привести его применение в родах, и оценить ситуацию вокруг «успешного роддома», за которым скрыты боль, разочарование и смерть.

Раньше врачи и акушеры действительно надавливали на живот роженицы, но практика показала, что это слишком рискованно для новорожденного, и в России этот прием официально запрещен еще с 1992 года.

«Он был запрещен еще в Советском Союзе, он очень травматичный. Последствия этого метода часто отсрочены. Сколиоз, травма шейных позвонков, головная боль у ребенка - могут быть последствиями этого метода», - рассказала председатель общественной организации «Рождение» Евгения Ломоносова.

Также Ломоносова назвала этот метод опасным не только для ребенка, но и для женщины. Применение его приводит к разрывам тазового дна.

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Какой ценой сотрудники добивались образцовой статистики?

По словам одной из пострадавшей, ребенок которой получил серьезные травмы из-за родов по данной методике, об учреждении в интернете отзывались хорошо. На дне открытых дверей, которые посетила Татьяна Бенграф, она увидела «шикарную реанимацию, оборудование». По рекомендациям родственницы мужа, женщина оформила платные роды у Сусанны Паносян.

«Заплатили 160 тысяч с выбором врача, акушера и палаты. Каждую неделю я наблюдалась у них, делали КТГ. На одном из осмотре мне расковыряли шейку матки и она начала кровить. Ночью 10 октября у меня начались схватки. В роддоме мне прокололи пузырь, поставили эпидуральную анестезию, которую я не хотела. У меня отнялась половина тела, был передоз эпидуралки. Позже у меня начало падать давление, у ребенка - пропадать сердцебиение», - рассказывает девушка.

По ее словам, девушка попросила сделать кесарево, но ей в очередной раз отказали, заверив, что все «хорошо» и заставили женщину рожать самостоятельно. А далее пострадавшая рассказала, что на потугах ребенка стали «выдавливать трое мужчин под руководством врача.

«Ребенка руками выдрали из меня. В итоге череп раздавили, голова фиолетовая была. Она захрипела, задохнулась и умерла. Через 10 минут ее реанимировали. 17 дней была на ИВЛ. Потом каким-то чудом задышала», - сказала пострадавшая.

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«Если голова не родилась, а вставилась, то метод может привести к родовой травме, так как голова ребенка, не подготовившись к прохождению костей таза женщины, будет сдавливаться. А сдавление головы - это та самая родовая травма», - разъяснил врач-невролог Михаил Головач.

Потом был долгий путь борьбы за жизнь ребенка. Сейчас маленькой Оливии чуть больше года. Она не видит, не слышит и не может самостоятельно дышать, у нее отсутствуют все рефлексы, даже глотательный. Родители малышки кормят ее через зонд. Семья подала заявление в СК и нашла еще троих пострадавших через социальные сети. Оказалось, что в интернете «зачищали» плохие отзывы о роддоме.

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Врач-невролог Михаил Головач объясняет, что метод может быть безопасным, в случае, если голову ребенка обвивает пуповину. В остальных случаях есть опасность повреждения мозга, что приведет к проблемам в будущем.

«Это ДЦП, контроль над эмоциями и социальная адаптация, задержка речи», - объясняет врач.

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В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что руководство и ряд сотрудников отстранены в полном составе, но новых специалистов набрать пока не успели.

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Стало известно, что уже после возбуждения уголовного дела врачи попытались внести изменения в историю беременности родов Татьяны Бенграф задним числом. Но изменить что-то в жизни женщины и судьбе малышки уже никто не сможет.