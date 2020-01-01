Россия стала председателем БРИКС

Председательство в группе БРИКС на год перешло от Бразилии к России. Это произошло сегодня, 1 января.

Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения. Девиз председательства - «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста».

Уже летом, 21-23 июля, состоится саммит объединения в Санкт-Петербурге. Как и пять лет назад в Уфе, встреча лидеров БРИКС будет совмещена с саммитом ШОС. Также ожидается, что во время российского председательства будет проведено около 150 мероприятий разного уровня, а также более 20 заседаний министерского уровня в более чем 10 городах России, сообщает ТАСС.

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.