Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

Украинские специалисты в Иране получили доступ к «черным ящикам» самолета, который 8 января потерпел авиакатастрофу после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.

«Мы получили доступ к деталям самолета, к месту падения , к "черным ящикам", с которым мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записи переговоров между диспетчерами из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и украинскими пилотами», - отметил он.

По словам Пристайко, в Тегеран в составе специальной группы вылетели около 50 человек, которые сейчас пытаются реконструировать самолет, чтобы понять, что с ним произошло.

Глава МИД Украины подтвердил, что Boeing 737 в Иране изменил курс после того, как начал терпеть крушение, и причины, почему это произошло, пока не известны. При этом в момент последнего сеанса связи диспетчеров с пилотами ситуация на борту была штатной.

Вадим Пристайко подчеркнул, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит, ровно как и нет оснований говорить о теракте, как причине крушения Boeing.

«Видео и фото по авиакатастрофе в Иране нуждаются в дополнительной верификации», - напомнил глава МИД Украины.

Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing в Иране, а также компенсации в случае, если его сбили, добавил Пристайко. В настоящий момент Украина работает над созданием международной коалиции для расследования катастрофы.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.