Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего лайнера Nordwind в Турции
Командир лайнера сообщил о задымлении на борту воздушного судна и запросил экстренную посадку.
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Российские туристы, которые должны были вылететь из Турции на самолете авиакомпании NordWind, совершившем аварийную посадку в Анталье, будут вывезены резервным бортом по расписанию.
«За ними уже вылетел резервный борт», - заявила РИА Новости гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Самолет, направлявшийся из Москвы в Анталью, совершил жесткую посадку. Командир лайнера сообщил о задымлении на борту воздушного судна и запросил экстренную посадку, во время нее часть шасси пробила фюзеляж.