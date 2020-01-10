Резервный борт вывезет пассажиров экстренно севшего лайнера Nordwind в Турции

Российские туристы, которые должны были вылететь из Турции на самолете авиакомпании NordWind, совершившем аварийную посадку в Анталье, будут вывезены резервным бортом по расписанию.

«За ними уже вылетел резервный борт», - заявила РИА Новости гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Самолет, направлявшийся из Москвы в Анталью, совершил жесткую посадку. Командир лайнера сообщил о задымлении на борту воздушного судна и запросил экстренную посадку, во время нее часть шасси пробила фюзеляж.