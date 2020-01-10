Ушла эпоха: ВГТРК закрыла программы «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама»

Телеканал «Россия 1» и холдинг ВГТРК приняли решение убрать из эфира программу «Сам себе режиссер». Об этом в видеообращении заявил ведущий передачи Алексей Лысенков.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», - сказал он.

Также Лысенков поблагодарил всех участников, авторов и гостей программы.

«Московский комсомолец» сообщил, что вместе с «Сам себе режиссером» на «России 1» закрыли «Смехопанораму» и «Утреннюю почту». Судя по информации на сайте телеканала, последние выпуски этих передач вышли в эфир 29 декабря прошлого года.

«Смехопанорама» выходила с 1994 года, а программа «Утренняя почта» (раньше носила название «По письмам телезрителей») - с 1973 года.

«Сам себе режиссер» впервые вышел в эфир в начале 1992 года на телеканале РТР (ныне «Россия 1»). Последний выпуск телешоу вышел 22 декабря 2019 года.