Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

В Крыму необходимо повысить качество жизни людей, используя возможности национальных проектов. Об этом заявил Владимир Путин в Ялте на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Глава государства потребовал навести порядок в сфере здравоохранения.

«Не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, причем мы говорим о масштабах страны в целом, здесь хуже, чем в целом по России…. Сложился перекос в сторону платной медицины, нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране», - сказал Путин.

Жители Крыма жалуются на высокие цены на товары первой необходимости. Эту проблему должны будут решить регулярные грузовые железнодорожные перевозки через Крымский мост, которые начнутся 1 июля.