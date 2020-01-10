Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иран: «Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет»

Ирина Егорова
17:47 10.01.2020
В противном случае фрагменты самолета разбросало бы на большую площадь, уверены в авиационной организации Ирана.
Иран: «Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет»
© Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Председатель авиационной организации Ирана Али Абедзаде прокомментировал версию США о сбитом иранскими ЗРК украинском пассажирском самолете.

«Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет, и все заявления об этом не являются экспертными», - сообщил он, подводя итоги заседания по рассмотрению причин крушения самолета.

По его словам, если бы была вероятность выстрела в крыло на высоте, то разброс фрагментов был бы шире. Об этом свидетельствует предыдущий опыт разных стран, заявил Абедзаде.

В качестве аргументов он привел то, что самолет летел горящим полторы минуты, место падения самолета свидетельствует о том, что пилот намеревался вернуться в аэропорт. По его словам, он не связался с пунктом управления полетами для изменения маршрута, так как «спасал самолет».

Абедзаде заявил, что если информация, которую распространяют США и Канада в последние дни, базируется на экспертном мнении, то она будет обнародована всему миру. И США последует примеру Ирана, который опубликовал предварительный отчет о крушении. Но до момента расшифровки «черных ящиков» любая версия считается «непрофессиональной», считает руководитель.

«Причина крушения лайнера будет установлена после расшифровки черного ящика. Он для этого и предусмотрен, чтобы извлекать из него полетные данные для анализа», - заключил он.

Председатель авиационной организации Ирана добавил, что извлечение данных из него затруднительно из-за повреждений.

«Нам необходимы специальные программы и оборудование, которое есть в нашей стране. Если из-за повреждений черного ящика мы все-таки не сможем извлечь данные, тогда мы получим помощь из других стран», - сказал он.

На данный момент в расследовании принимают участие Иран, Канада, Украина и Швеция.

Напомним, что накануне американский журнал Newsweek со ссылкой на источники в разведке США и Ирака предположил, что пассажирский украинский лайнер, который потерпел крушение 8 января, был сбит иранскими ЗРК. По данным журналистов, самолет был сбит случайно, иранские ЗРС сработали, так как были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке с американским военным контингентом.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 сообщением Тегеран - Киев потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. На борту воздушного судна было около 180 человек, никто не выжил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.01.2020, 08:42
Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана
Дата10.01.2020, 17:21
Корабли Балтфлота в 2020 году отправятся в 10 дальних походов
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата05.01.2020, 12:57
Названы сроки поступления в войска новейших БПМ-3 с необитаемым боевым модулем
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:35 В стране и мире
Видео
Ушла эпоха: ВГТРК закрыла программы «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама»
18:05 В стране и мире
Видео
Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
17:57 Армия
«Триумфы» уничтожили авиацию «противника» на Кубани
17:50 В стране и мире
Видео
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси в ЕАЭС
17:47 В стране и мире
Иран: «Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море
Видео
Пламя и дым: кадры стрельбы «Калибром» с корабля «Адмирал Григорович»
Видео
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.