Иран: «Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет»

Председатель авиационной организации Ирана Али Абедзаде прокомментировал версию США о сбитом иранскими ЗРК украинском пассажирском самолете.

«Никакая ракета не поразила пассажирский украинский самолет, и все заявления об этом не являются экспертными», - сообщил он, подводя итоги заседания по рассмотрению причин крушения самолета.

По его словам, если бы была вероятность выстрела в крыло на высоте, то разброс фрагментов был бы шире. Об этом свидетельствует предыдущий опыт разных стран, заявил Абедзаде.

В качестве аргументов он привел то, что самолет летел горящим полторы минуты, место падения самолета свидетельствует о том, что пилот намеревался вернуться в аэропорт. По его словам, он не связался с пунктом управления полетами для изменения маршрута, так как «спасал самолет».

Абедзаде заявил, что если информация, которую распространяют США и Канада в последние дни, базируется на экспертном мнении, то она будет обнародована всему миру. И США последует примеру Ирана, который опубликовал предварительный отчет о крушении. Но до момента расшифровки «черных ящиков» любая версия считается «непрофессиональной», считает руководитель.

«Причина крушения лайнера будет установлена после расшифровки черного ящика. Он для этого и предусмотрен, чтобы извлекать из него полетные данные для анализа», - заключил он.

Председатель авиационной организации Ирана добавил, что извлечение данных из него затруднительно из-за повреждений.

«Нам необходимы специальные программы и оборудование, которое есть в нашей стране. Если из-за повреждений черного ящика мы все-таки не сможем извлечь данные, тогда мы получим помощь из других стран», - сказал он.

На данный момент в расследовании принимают участие Иран, Канада, Украина и Швеция.

Напомним, что накануне американский журнал Newsweek со ссылкой на источники в разведке США и Ирака предположил, что пассажирский украинский лайнер, который потерпел крушение 8 января, был сбит иранскими ЗРК. По данным журналистов, самолет был сбит случайно, иранские ЗРС сработали, так как были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке с американским военным контингентом.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 сообщением Тегеран - Киев потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. На борту воздушного судна было около 180 человек, никто не выжил.