Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси в ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложением полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями в Евразийском экономическом союзе. Об этом он заявил во время встречи с главой МВД Владимиром Колокольцевым и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно, мы это рассмотрим на Совете глав правительств, и просто этот продукт (никотиносодержащие смеси) воспретить, причем на территории всего Евразийского союза», - цитирует слова Медведева «Интерфакс».

По его мнению, если эти смеси разрешены хотя бы в одной стране ЕАЭС, то их все равно будут завозить в остальные страны, включенные в союз, потому что между ними «границ нет».

Колокольцев доложил премьер-министру о возбуждении 13 уголовных дел в связи с оборотом никотиносодержащих смесей. Он отметил, что за новогодние каникулы было установлено 400 сайтов, через которые осуществляется торговля этими смесями. Подразделения МВД обратились в Роскомнадзор, чтобы он заблокировал эти ресурсы. Кроме того, во исполнение поручения Медведева в российских регионах было проведено 23 тысячи проверок.

Второго января Роспотребнадзор заявил о проведении около 28 тысяч проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции, в результате них было найдено около 900 тысяч единиц запрещенных аналогов снюса. Всю продукцию изъяли из оборота.