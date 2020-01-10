Крупное ДТП под Пермью: столкнулись 7 легковушек, фура и автобус

В Пермском крае столкнулись фура, семь автомобилей и автобус, перевозивший подростковую спортивную команду.

Авария произошла на 472-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Водитель не успел затормозить и врезался в фуру, которую занесло на скользкой дороге. Прицеп вылетел на встречную полосу и зацепил еще несколько машин.

В ДТП пострадали 12 человек, шесть из них - дети. Об этом сообщил РИА Новости представитель краевого Минздрава.